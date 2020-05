Peaminister: Merkeli-Macroni ettepanek luua 500 miljardi eurone fond on samm õiges suunas

Merkel ja Macron esitasid plaani laenata Euroopa Liidu nimel rahaturgudelt 500 miljonit eurot, et toetada koroonakriisist enim kannatada saanud piirkondi ja valdkondi.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna ERR-ile, et Macroni-Merkeli plaan on samm õiges suunas. Ta märkis, et tuleb ära oodata homne ettepanek Euroopa Komisjoni poolt, sest praegu ei ole fondi kasutamise põhimõtted kokku lepitud. Kommenteerides nn kasina neliku riikide Hollandi, Austria, Rootsi ja Taani lähenemist, et fondist peaks raha minema vaid laenudeks, ütles Ratas, et seda Eesti kindlasti ei toeta.

Ka Ratase erakonnakaaslased, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ja juhatusse kuuluv Anneli Ott on taaskäivitusfondi suhtes pigem toetavad, kuid veel äraootaval seisukohal. "Kriisi ületamiseks on vaja suurt ühtset programmi, mis põhineb solidaarsusel ja nõrgemal positsioonil olevate riikide aitamisel. Enne lõpliku otsuse tegemist on vaja näha detaile ja need riikide vahel selgeks rääkida," ütles Karilaid.

Ott, kes on ka riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees, lausus, et ootab samuti homset Euroopa Komisjoni ettepanekut Merkeli-Macroni pakutud fondi ja järgneva eelarveperioodi raamistiku kohta, mille osas seisukohad kujundada. "Enne taaskäivitamise fondi rakendamist peavad selle heaks kiitma kõik 27 liikmesriiki. Mõned riigid on juba teatanud, et nad ei ole Prantsuse-Saksa ettepanekuga sama meelt, kuid on oluline, et leitakse kõiki liikmesriike rahuldav lahendus," ütles Ott.

Rahandusminister Martin Helme on aga teisel positsioonil - tema plaani ei toeta, vahendas täna ERR. Ministri sõnul saab Eesti turult laenu odavamalt ja ilma selliste tingimusteta, kui Euroopa Liit võib seada. Samuti kritiseeris Helme seda, kuidas Merkel ja Macron oma ettepaneku esitasid. Varem olid nad EL-i kolleegidele kinnitanud, et võlgade n-ö laialijagamine pole vastuvõetav, aga siis tulid välja initsiatiiviga, mis on teiste riikidega läbirääkimata, rääkis ta.