Peaminister: Lihula sammast ei tohiks tagasi Lihulasse viia

Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud on avaldanud soovi viia Lihula sammas tagasi Lihulasse, kus ta 2005. aastal ööpimeduses teisaldati.

Ratas ei pea seda kuigi heaks mõtteks. "Sõjas langenute mälestust ei saa ega tohi kasutada poliitiliste või ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks," sõnas peaminster.

"Mina arvan, et tema õige koht on Lagedil," jätkas ta.

Siiski tuletas ta meelde, et mälestusmärkide ja ausammaste püstitamine oma valla territooriumile on kohaliku omavalitsuse küsimus. Nimelt teatas Vabadusvõitluse muuseumi juht Delfile, et tema annab samba oma muuseumist välja vaid juhul, kui sellele tullakse järgi peaministri poolt allkirjastatud otsusega.