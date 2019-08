Peaminister kutsub siseministri selgitusi jagama tõenäoliselt varem

Siseministeerium kinnitas, et pole Elmar Vaheri teenistust vabastamise käskkirja koostanud. Pole selge, kes dokumendi koostas. Martin Helme telefon küll kutsub, aga telefonitoru Helme ei haara. Siseminister Mart Helme on kas telefoni välja lülitanud või sellega leviauku lahkunud, seega nemad kommentaare ei jaga.

Tõenäoliselt võib oodata selgust tuleval nädalal. Peaminister Jüri Ratase büroo juht Johannes Merilai selgitas, et kuigi esialgu oli plaanis Rattal ning Mart Helmel kohtuda kolmapäeval, siis võib kohtumine toimuda ka juba uue nädala alguses. Täpset päeva ja kohta ei osanud Merilai siiski öelda.

Eile selgitas Jüri Ratas, et Vaherit ei ole võimalik valitsuse konsensuseta ametist vabastada. Mart Helme ei saaks ka Jüri Ratase ametikohustusi täites seda teha. Küll aga on siseministril voli lubada Vaher puhkusele, saata ta lähetusele või algatada Vaheri osas distsiplinaarmenetlust. Siseministeerium kinnitas, et ka seda pole tehtud.