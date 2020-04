Peaminister kiidab Mart Helme plaani keset kriisi PPA töö ümber korraldada: praegune õppimiskoht on kõige värskem

Mart Helme teatas eile, et viib nüüd ellu koalitsioonilepingus kajastuva ülesande luua PPA koosseisu piirivalveüksus, mis tähendab seda, et tuuakse tagasi PPA peadirektori asetäitja ametikoht piirivalve alal. Mart Helme nimetab seda eraldiseisvaks piirivalveks.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna, et koroonakriisi ajal peakski tegema ka nende asjadega, mis on ka igapäevaselt laual. "See oli ju kokkulepe, et tugevdame PPA all piirivalvet. See kokkulepe peab. See, et siseminister alustas siin PPA struktuuris ka konkreetselt tegevusi see on õige," kiitis Ratas Helmet.

"Ka koroonaviiruse raames - see, et oleme taastanud ajutiselt rohelise piiri ja teisi toiminguid piiril niivõrd pikalt, seda ei ole ju olnud varasemalt," rääkis Ratas."Täna on see õppimiskoht – mis on läinud hästi, mis valesti – kõige värskem."

Punkt koalitsioonileppest Loome eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksuse PPA-s, tagades asjakohase relvastuse ja

muu varustuse.

Martin Helme: praeguse struktuuriga pole võimalik

Rahandusminister Martin Helme ütles, et tegelikult on kriisiolukord tõestanud, et muudatused ongi vaja kohe ellu viia.

"Kui keegi siin üritab panna asja niisugusse valgusesse, et praegusel keerulises kriisiajal on vastutustundetu seda struktuuri muuta, siis tegelikult on absoluutselt vastupidi. Praegu, kui oleme varsti kaks kuud sisuliselt kõikidel piiridel kontrolli rakendanud, on selgelt välja tulnud, et meie olemasoleva struktuuriga tegelik piirivalvamine ja piirikontroll ei ole võimalik," põhjendas Helme.

"See oli ka varasemalt teada, et oleme ajutiselt, lühiajaliselt mingisuguste suursündmuste puhul piiri täiskontrolli tegema, aga mitte pikemat aega. Koroonakriisi üks lahutamatu osa on see, et meil peab olema võimekus ja valmidus hoida piirikontrolli pikemaks ajaks või see pikemalt taastada," rääkis rahandusminister. "Praeguse struktuuriga on see ülejõu käiv ülesanne," ütles ta.

Siseminister Mart Helme käima lükatud ümberstruktureerimine tähendab, et PPA-sse luuakse peadirektori asetäitja ametikoht piirivalve alal. Tema haldusalasse jääb lisaks piiriülesannete täitmisele ka kriisiolukordadeks valmisoleku tagamine.