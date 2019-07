Peaminister Jüri Ratas: ükski minister ei tohi laulva revolutsiooni tähtsust kahtluse alla seada. Selline asi peab lõppema!

Sel pole mingit alust ning see on kohatu. Samuti rääkis minister intervjuus libademokraatiast, mis vajab purustamist. Eesti Vabariik on meie põhiseaduse järgi ning ka tõelisuses iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Lõhkumise asemel vajab meie riik, rahvas ja demokraatia kaitsmist ning hoidmist," teatas Ratas sotsiaalmeedias.

"Ükski minister ei tohi ka kõige raskema intervjuu käigus endale sääraseid eksitusi lubada. Selline järjepidev Eestimaa inimeste tunnete ja meile kõigile oluliste väärtuste haavamine peab lõppema," kirjutas Ratas.

"Laulev revolutsioon oli Eestimaa inimesi ühendav liikumine, mis viis meie riigi iseseisvuse veretu taastamiseni. Öölaulupidudel, Balti ketis ja teistelgi ühisalgatustel osalenud sajad tuhanded inimesed tunnevad õigustatult uhkustunnet, et seisid vabaduse ja demokraatia eest nii meie maal kui ka Euroopas laiemalt. Rõhutan, et iga inimese roll, kes andis oma osa ükskõik mil moel meie riigi iseseisvuse taastamisse, on hindamatu ning austust vääriv.

Keskerakond on Rahvarindest välja kasvanud erakond. Keskerakonna esimehe ja Eesti Vabariigi peaministrina soovin siiralt, et jääme alatiseks hindama meie iseseisvuse eest seisnud inimeste tegusid, mäletama lähiajaloo julgeid otsuseid ning kasutama toonase ajastu ühistunnet meie riigi ehitamisel ja hoidmisel," kirjutas Ratas.