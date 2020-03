Peaminister Jüri Ratas teeb homme riigikogu ees koroonaviiruse levikuga seoses erakorralise avalduse

Peaministri büroo juht Johannes Merilai rääkis Delfile, et valitsus koguneb homme kell 9 Stenbockis. Üldjuhul algab see istung kell 10.

Sealt edasi liigubki Ratas riigikogusse. Merilai ütles, et avaldus puudutab koroona levikut ning majandusolukorda.

Valitsuse istungil arutletakse sellegi üle, kas suurürituste korraldamist piirata.

"Homme on minul plaanis teha valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid Eesti-siseseid üritusi," sõnas Ratas täna riigkogus.

Peaminister ei teinud saladust, mis suunas tema loodab otsustega homsest edasi minna. Ta leidis, et kõik enam kui saja osalejaga üritused tuleks pigem ära jätta.

"Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Minu meelest see on väga konkreetne," sõnas Ratas.

