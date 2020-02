Peaminister Jüri Ratas: soov on, et 2026. aastaks oleks Rail Baltic valmis

Täna kohtus Ratas Läti ja Leedu peaministrite ning Euroopa Komisjoni volinikuga, et arutada, kuidas lahendada Rail Balticu projekteerimise ja ehitamisega seotud murekohti.

"Kolm Balti peaministrit soovivad Rail Balticuga edasi minna nii kiiresti kui võimalik. Meie soov on see, et Rail Baltic valmiks aastaks 2026," kinnitas Ratas. Ta ütles, et Balti riigid hoiavad selle nimel tugevat positsiooni ka järgmise Euroopa Liidu pikaajalise eelarve läbirääkimistel.

Ratas ütles, et tänasel kohtumisel lepiti kokku, et esmajoones püütakse leida lahendus juhtimisstruktuuri probleemidele. "Euroopa Komisjon soovib konkreetsemat juhtimismudelit ettevõtete osas, kes Balti riikides projekteerimist ja ehitamist veavad. Siin tuleb teha erinevad analüüsid, mis riikidele on olulised ja tulla otsuse juurde võimalikult kiiresti tagasi," rääkis Ratas. Tähtajaks on Balti ministrid seadnud endale märtsi lõpu.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, kuidas Rail Balticu suurprojekti valmimine on tõsises ohus, sest eestlaste, lätlaste ja leedulaste oskamatus omavahel läbi saada on ajanud Rail Balticu projekti ummikusse. Tarbetult kulub nii raha kui ka aega. Juhtimisprobleeme ei suudeta lahendada ja tähtajad on venitatud viimase piirini. Ees ootavad kriitilised aastad ja sama kehva juhtimisega jätkates jääb raudtee ehitamata.

Rail Balticu rajamiseks loodud ühisettevõttel RB Railil pole isegi uut juhti paika saadud, kuigi eelmine juhatuse esimees Timo Riihimäki teatas kavatsusest amet maha panna juba oktoobris. Praegu alles otsitakse hankega personaliotsingufirmat, kes aitaks ametikohta täita.