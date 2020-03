Peaminister Jüri Ratas: peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eestis läheb veel palju halvemaks

Ratas märkis, et praeguseks on kogutud koroonaviiruse proove enam kui kolmelt ja poolelt tuhandelt inimeselt ning koroonaviirusesse nakatunuid on tuvastatud üle 300. "Tegelikult on meie hulgas viirust kandvaid inimesi ametliku diagnoosi saanutest märksa enam," rõhutas peaminister.

"Paljudel inimestel pole sümptomid veel avaldanud ning teised ei pruugi oma mõõdukates haigustunnustuses koroonaviirust kahtlustada. Samal ajal võivad nad endaga kokkupuutuvatele inimestele nakkust tahtmatult edasi kanda," ütles Ratas.

Teiste riikide karm kogemus näitab samuti, et rahulikumale perioodile võib kiiresti järgneda haigestunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu hüppeline tõus. "Peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eesti läheb veel palju halvemaks, enne kui hakkab minema paremaks," hoiatas Ratas.

"Alles eile saime kurvastavaid uudiseid, et COVID-19 on nõudnud nii Leedus kui Soomes esimese inimelu. Seepärast peame me kõik pidevalt oma käitumise läbi mõtlema ning olema iga päev ja kogu aeg ettevaatlikud," sõnas Ratas.

"Kõige olulisem kaitsta eakaid, krooniliste hädadega ja teisi nõrgema tervisega inimesi. Nende jaoks on viirus kõige ohtlikum. Palun aitame oma riskirühmadesse kuuluvaid lähedasi ja tuttavaid nende igapäevaelu korraldamisel nii, et neil oleks võimalik püsida turvaliselt kodus, kuniks olukord paraneb," palus peaminister.

"Samuti peame välistama võimaluse, et me ise nakkust nende kodus, hooldekodus või haiglas edasi ei annaks," lisas Ratas.