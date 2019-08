Peaminister Jüri Ratas otsustas praktiliselt viimasel hetkel, et ei lähe presidendi vastuvõtule

Ratas ja Kaljulaid kohtusid viimati eile õhtul, mil arutati Martin Helme personaalküsimust. Õhtu päädis sellega, et Kaljulaid ütles ajakirjanike ees, et Helme ei sobi ministriks. Ratas Kaljulaidi öeldut pole kommenteerinud.

Täna oli Ratasel tihe päev. Näiteks osales ta mälestustseremoonial 20. augusti kivi juures, väisas 20. Augusti Klubi pidulikku koosolekut riigikogus ning kohtus ka Leedu president Gitanas Nausėdaga.

Valitsuse nädalakavas on siiani kirjas, et alates kell 18 peaks ta täna osalema presidendi iseseisvuse taastamise 28. aastapäeva vastuvõtul. Seal teda aga pole.

Kohapeal viibijad on Delfile märkinud, et omavahelistes vestlustes arutatatakse isegi, et tea, kas Ratas pelgas Kersti Kaljulaidi aastapäevakõnet ja ajakirjanike teravaid küsimusi. Ratas Delfi telefonikõnele ei vastanud. Peaministri büroo juht Johannes Merilai lausus selgituseks: "Peaministril oli plaanis küll tulla, aga nad otsustasid veeta selle vaba iseseisvuse taastamise päeva õhtu siiski oma perega."

Nagu võis arvata, pole vastuvõtul ka EKRE ministreid. Delfi on nii eile kui täna üritanud telefonitsi tabada Martin Helmet, et küsida talt Kaljulaidi sõnavõtu kohta, ent mees on kõnesid ignoreerinud.

Facebooki postitas ta aga pildi sellest, kuidas tähistab taasiseseisvumispäeva oma rooside keskel.