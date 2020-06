Peaminister Jüri Ratas: kriminaalne on, kui on kuritegu toime pandud

Eile ütles Ratas riigikogus, et astub ametist tagasi, kui selgub, et selles loos on midagi kriminaalset. Täna pinniti teda, mida ta selle kriminaalse all mõtles.

"Kriminaalne on kriminaalne. Siin ei ole minu teada kriminaalseid elemente. Kriminaalne on, kui on kuritegu toime pandud," vastas Ratas.

Kriminaalmenetlus on alustatud uurimaks, kas Jana – Helen Juhaste on Keskerakonnale teadlikult teinud keelatud annetuse. Esialgsetel andmetel annab J-H. Juhastet puudutav teave – sh teave tema ametlike sissetulekute kohta – põhjuse raha päritolus kahelda. Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas J-H. Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. "Me kontrollime kriminaalmenetlusega, kas Jana-Helen Juhaste annetas teadlikult Keskerakonnale kellegi teise raha. Kui uurimisega selgub, et see nii oli, tuleb menetlejatel välja selgitada ka see, kas erakond oli teadlik raha tegelikust päritolust ning kas ka erakonda on alus kahtlustada kuriteos - keelatud annetuse vastuvõtmises," teatas Pern.

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.

Valitsuse pressikonverents

Reinsalu: kui kuulasin peaministri selgitusi annetuse kohta, siis mina inimesena usaldan Jüri Ratast ja usun, et tema selgitused olid ausad. Las prokuratuur klaarib ja uurib asjaolud välja. Kõigi huvides on, et küsimärgid saavad vastuse.

Helme: toetaksin peaministrit. Prokuratuuri uurimise kohta ütleksin, et paralleelselt tuli teine uudis, kohus lükkas tagasi Urmas Arumäele esitatud süüdistuse.

Ratas: Eestis mõistab õigust kohus. Minu teada ei ole ühtegi infot mul, et see oleks kriminaalse taustaga. Tervitan prokuratuuri uurimist. Kui prokuratuur nii otsustab, see ainus võimalus saada selgus, kas annetusega kõik korras või mitte, erakond lubab avatud suhtlust.

Kas saaksite täpsustada, mis hetkel olete valmis tagasi astuma, nagu eile riigikogus ütlesite?

Urmas Reinsalu: sain just kõne Soome välisministrilt. Soome valitsus arutas piiride avamist Balti riikide ja Põhjala riikidega (peale Rootsi) ja otsustas 15. juunist avada piirid ilma karantiininõudeta. Positiivsed otsused tulemas ka Poola suunast.

Mart Helme: Räägitakse, et politsei on liiga õhuke. Tuletaksin meelde, et praegu on siseministeeriumi peale näpuga näitamine kohatu, sest kõik need otsused on langetatud SDE ja Reformierakonna ministrite poolt. Praegune valitsus tegeleb sellega, et teha politsei "paksemaks" ja võimekamaks. Praegu tegeleme lennuvõimekuse suurendamisega, et meil oleks rohkem kui 3 kopterit, millest 1 on kogu aeg meditsiinivalves. Meil on käivitamisel merevõimekuse audit, see oluline merepiir valvamise ja monitoorimise seisukohalt. Muuhulgas oluline mainida, et tahame, et avamerelaevadel oleks kasvõi minimaalne veealuse monitoorimise võimekus. Need on suured ja kulukad protsessid, mille oleme käivitanud. Saame üht-teist liita majanduse abiprojektidega, mida teeme ja mille osas langetame otsuse, kui hakkame otsustama järgmise aasta eelarvet. Eesti relvaseadus karmim kui enamikud Euroopa riikides. Lüngad, mida oleme kaardistanud, on olemas, nendega tegeleme. Mitte kunagi 100% garantiid ei saa anda, et ebastabiilne inimene ei osutu kaaskodanikele ohtlikuks.

Mart Helme: oleme tegelenud Lihula sündmuste analüüsiga, et tuvastatud lünki võimalikult kiiresti täita. Olen vaadanud videosalvestusi, mis on kättesaadavad sellest sündmusest, mille on teinud eriüksuslased, aga ka muud materjali. Ütlen ausalt, igasugused kaastundeavaldused on lahjad. Videolt on näha, kui õõvastav see on, sõnad jäävad nõrgad. Need salvestised on väga karmid. Olen soovitanud, et mingeid lõike võiks avalikkusele näidata, et inimesed tajuks, kui hulle asju võib juhtuda, kui need lüngad relvataotlemisel alles jäävad. Eelkõige mõtlen psühhiaatritõendeid. 100% garantiid pole võimalik tagada, aga et saaks luua olukord, kus psüühiliselt ebastabiilsed või sõltlased ei saaks relvaga ringi käia. Aga ka muid seadusandlikke algatusi.

Ratas: valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa taaskäivitamiskavale. Soovime selle heakskiitmist riigikogu täiskogul. Oleme valmis kaaluma ajaliselt piiritletud ühekordse laenu võtmist. Taaskäivitamiskava on aidata liikmesriikidel kriisist välja tulla. Eesti olulisemad turud asuvad Euroopas. Et meil saaks minna hästi, peab meie partneritel minema hästi. Uusi makse me ei toeta, maksuküsimustes peab säilima ühehäälsus.

Ratas: siiras tragöödia Lihula katastroofi ohvritele. Soovin viga saanutele, sh kahele väikesele lapsele kiiret paranemist.

Ratas: mulle teadaolevalt pole Keskerakonnale tehtud annetuses midagi kriminaalset. Selle juurde saan jääda ka praegu. Keskerakond oleks pidanud kiiremini annetuse tausta uurima, aga meil pole seaduslikke võimalusi põhjalikumalt uurida. Erakond teeb prokuratuuriga igakülgset koostööd, loodan, et see jõuab kiirelt lahenduseni. Keskerakond on järeldused teinud ja peab juba eos pingutama, et võimalikud kahtlused kummutada.