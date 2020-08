Peaminister Jüri Ratas: Harri Tiido väide, et Eesti ja Soome vahelised suhted on halvenenud, ei vasta tõele

"Tunnustan suursaadik Harri Tiidot tehtud töö eest Eesti välisteenistuses, kus ta on edendanud diplomaadina meie riigi huve viimased 20 aastat. Samuti on tunnustamisväärt suursaadik Tiido sirgeseljalisus ja põhimõttekindlus, mida ma väga hindan," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Ratas rõhutas, et valitsus on koroonakriisi esimestest päevadest peale hoidnud põhjanaabriga regulaarset suhtlust. "Mõlema riigi välisministeeriumite juhitud koordinatsioonigrupp töötas kogu kriisi vältel, tegeledes praktiliste probleemidega, mis puudutasid eelkõige inimeste vaba liikumise küsimusi. Just Soomega leppisime juba märtsis kokku ametkondade vahelised koordineerimise alused," jätkas Ratas.

Peaminister Sanna Marin oli Ratase sõnul üks esimesi valitsusjuhte, kellele ta kriisi alguspäevadel helistas. "Kui Soome valitsus otsustas taastada töörände Eestiga, teavitas ta mind telefonitsi sellest samal päeval, mida ma väga hindan. Viimasel Euroopa Ülemkogul pidasime peaminister Mariniga mitmeid kahepoolseid nõupidamisi, kus koordineerisime seisukohti Euroopa tulevase eelarve läbirääkimistel," kirjeldas ta.

"Seega ei vasta tõele suursaadik Harri Tiido väide, et kahe riigi vahelised suhted on halvenenud või Eesti peaministril pole võimalusi oma Soome kolleegiga hõlpsasti suhelda. Soome-Eesti suhted on endiselt tugevad ja töised. Samuti sõbralikud, mida väljendas Eesti ja Soome diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva tseremoonia, mis toimus Tallinnas tänavu 8. juunil," lisas Ratas.

Harri Tiido loobumine suursaadiku ametist ja lahkumine välisteenistusest

President Kersti Kaljulaid kutsus Eesti suursaadiku Soomes Harri Tiido ametist tagasi tema enda soovil.

Yle kirjutab, et 66-aastane Tiido lahkus kahel põhjusel, millest üheks on kõrge vanus ja teiseks lahkarvamused ametisoleva Eesti valitsusega.

"Minu maailmavaade erineb nii palju meie praeguse valitsuse maailmavaatest. Arvasin, et kui nemad tagasi ei astu, siis võib-olla on kõige parem, kui mina astun tagasi," ütles Tiido Ylele.

Tiido märkis, et teda häirivad eriti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) avaldused.

"Nad ahendavad või on juba ahendanud Eesti rahvusvahelisi konkurentsitingimusi. Ja nad on ka Eesti ja Soome suhteid halvendanud, nagu kõik teavad," tõdes ta.

Tiido mainis muuhulgas mullust juhtumit, kus EKRE toonane esimees siseminister Mart Helme kritiseeris teravate sõnadega Soome valitsust ja nimetas peaminister Sanna Marini "peaministriks saanud müüjatüdrukuks".