Peaminister Jüri Ratas Delfile: mina usaldan prokuratuuri sõltumatust. Kohtun esmaspäeval Järviku ja Helmega

"Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel," põrutas Helme erakonna propagandaportaalis "Uued uudised" täpsustamata, kes on need "me" ja millisel viisil prokuratuuri politiiline kallutatus täpsemalt näha on.

Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile, et kohtub juba esmaspäeval MArt Helme ja Mart Järvikuga, et olukorda selgust tuua.

"Olen eile ja täna rääkinud nii Mart Helme kui Mart Järvikuga ning kokku leppinud kohtumise esmaspäevaks," ütles peaminister Delfile.

Helme viidatud "selgelt läbinähtavate poliitiliste motiivide" kohta prokuratuuris ütles Ratas, et Eesti prokuratuur on sõltumatu.

"Mina usaldan ning hindan Eesti prokuratuuri professionaalsust ja sõltumatust," kinnitas Ratas.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas mäletatavasti kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.