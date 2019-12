Peaminister Jüri Ratas: Balti riikide kaitseplaan sai heakskiidu

Türgi president Erdogan teatas, et Türgi ei toeta Balti riikide kaitseplaani, kui NATO ei tunnista terrorirühmitusteks neid üksusi, mida Türgi nendeks peab.

Täna istusid Balti riikide ja Poola liidrid koos Erdoganiga ühise laua taha, et leida kaitseplaanide küsimuses lahendus. Peaministri sõnul leidsid liitlased ühise lahenduse ja Balti riikide kaitseplaan sai heakskiidu.

Nii Ratas kui ka välisminister Urmas Reinsalu ütlesid eile, et eraldivõetuna ei ole meie piirkonna kaitseplaanide uuendamise küsimuses Türgiga vastuseisu. "Alliansi liikmed on kaitstud. On täiesti normaalne ja tavapärane, et vaatame regulaarselt koos teiste NATO liitlastega meie ühiseid plaane üle ja uuendame neid," sõnas Ratas.