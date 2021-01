Peaminister Helmete "süvariigi süsteemist": enne raadiosaadet tuleks teha dopingukontroll, et külalised lõvišokolaadi ei sööks

Peaminister Jüri Ratas kirjutas täna ühismeedias, et kinnitas hommikul Leedu peaministrile, et meil on suurepärased kahepoolsed suhted. Ratas lisas, et Balti riikide suhted on tugevad ja suurepärased ja jäävad nii ka edaspidi. "Ükski pühapäevane raadiosaade ei suuda seda muuta," märkis Ratas.

"Küll aga mõtisklen, mida EKRE juhid õieti saavutada soovivad. Tundub, et see saade toob käärimist ka EKRE enda ridadesse, kuid see on nende erakonna küsimus. Kas soovitakse rikkuda kolme erakonna ühiseid kokkuleppeid, mille panime kirja koalitsioonilepingusse? Seal on palju õigeid ja häid põhimõtteid, mida oleme oma töös ikka oluliseks pidanud. Teine võimalus on, et EKRE soovib avada koalitsioonilepingut. Ütlen ausalt, et kumbki lähenemine pole nutikas ega jätkusuutlik," lisas peaminister.

Ratas kirjutas veel, et soovitab teha enne raadiosaadet kiire dopingukontroll ning veenduda, et külalistel ei oleks kaasas lõvišokolaadi. Samuti oleks tema hinnangul otstarbekas panna laua peale ka gloobus.

"Üks ääremärkus veel – EKRE on juba üle 20 kuu koalitsioonis tsentristlik-liberaalse erakonnaga ja ma isiklikult olen väga tuline Euroopa Liidu toetaja. Tugev Eesti tugevas Euroopas!," sõnas peaminister.

Eilses EKRE raadiosaates "Räägime asjast" liikus Helmede jutt abielureferendumi ja kohaliku omavalitsuste valimiste taustal taaskord Ameerika valimiste legitiimsuse üle kahtlemise suunas, millelt liiguti edasi Leedu ja Rumeenia valimisteni. Riigikogulane Mart Helme ütles, et Leedu valimistel toimunu oli ilmselgelt läbipaistev süvariigi skeem, mis käivitati ja mis õnnestus läbi suruda. Rahandusminister ütles seepeale, et sama asja prooviti ka Rumeenias - tema sõnul täpselt sama muster.