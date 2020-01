Peaminister Helmedes pahameelt tekitanud sallivuskampaaniast: vähemusgrupid väärivad kindlasti tähelepanu

Eilsel valitsuse pressikonverentsil ütles Mart Helme, et sotsiaalministeeriumi sallivuskampaania on tema jaoks solvav ja on sellest rääkinud nii Ratase kui ka Kiigega. "Nad on ilmutanud mõistmist, et valitsuses on kaks konservatiivset erakonda ja nende seisukohad on teistsugused, kui selles kampaanias on esitatud. Me oleme tungivalt palunud, et taoliste kampaaniatega tulevikus valitsuses pingeid ei tekitataks," sõnas Helme.

Peaminister ütles täna Delfile, et erinevad sotsiaalkampaaniad on olnud ja peaksid ka tulevikus jääma kindla valitsusala korraldada ja otsustada. "Riigiasutused korraldavad pidevalt erinevaid sotsiaalkampaaniaid, et suurendada olulistes küsimustes ühiskonna teadlikkust ning avalikes huvides meie inimeste hoiakuid ja käitumisviise mõjutada. Aastate jooksul oleme näinud palju häid näiteid, kuidas sihikindla töö tulemusel on ühiskonnas toimunud positiivsed muutused. Näiteks veeohutuse tagamisel, turvavöö kasutamisel, suitsuandurite paigaldamisel, inimeste tervisekäitumise parandamisel või ümbrikupalkade vastases võitluses," sõnas Ratas.

Kiige ministrikoht ohus ei ole

Sel nädalal viitas Helme riigikogu infotunnis, et sellise kampaania korraldamise tõttu on võimalik, et sotsiaalministril tuleb valitsusest lahkuda. Peaministri sõnul see jutuks pole olnud.