Peaminister: enne Estonia huku uut uurimist peaks olema selge, mida sellega saavutada

„Arvan, et vraki ülestõstmiseks puudus vajadus. Laevakere põhjaosa oli suures osas, võib olla isegi täies ulatuses nähtav ning seda oleks saanud ka vee all uurida ja filmida,” ütles ta.



Eesti Päevalehe tänane juhtkiri märkis, et vraki süsteemne ülevaatamine oleks nüüd, veerand sajandit hiljem, siiski võimalik.



„Arvestades seda, kui palju emotsioone ja küsimusi Estonia huku teema endiselt tekitab, oleks see ka vajalik. Sukeldujate ekspeditsioon ei suudaks anda vastuseid kõigile küsimustele, kuid tõenäoliselt suudaks see tuua selguse küsimusse, mis tekitab kõige enam kahtlusi ametlikus versioonis – kas laeva põhjas on auk või mitte. Kui pole, kinnitab see praegust ametlikku versiooni. Kui on, siis annab see selge põhjuse alustada uut uurimist.”