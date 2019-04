"Pealtnägija" oli tunnistajaks Jane Paberiti viimsel teekonnal Šveitsi

Esimene eestlane, kes sai loa abistatud enesetapuks oli niigi tähelepanuväärne, kuid Paberit tegi midagi veel erakordsemat. Ta pöördus sõprade ja avalikkuse poole, et inimesed aitaks rahastada sõitu ja surmaabi, mille eelarve on ligi 10 000 eurot. Hämmastaval kombel tuli vajalik summa kokku vaid paari tunniga pärast saadet ja jäi kõvasti ülegi, mille naine annetas ALSi haigete Janne Puusepa fondile.

Paberiti samm oli vastuoluline. Seda arutati ETV debatisaates ja lugematutes artiklites, aga olukord muutus veel ebatavalisemaks. 10. märtsil korraldati Paberitile kodukandis, Pajusti kultuurimajas, suure meedia tähelepanu all ärasaatmispidu. Meeleolu oli ühtaegu rõhutatult rõõmus ja vargsi traagiline. Laval astus üles hulk Paberiti tantsuõpilasi ja sõpru. Ehkki Šveitsist tuli juba jaanuaris põhimõtteline otsus, et Paberit võetakse vastu, sai viimsele teekonnale saadetav naine nädalapäevad enne pidu teada täpse kuupäeva. Üritusel seda välja ei öeldud ja ruumis teadsid vaid paar inimest, aga sel hetkel oli tal jäänud elada täpselt 18 päeva.

“Ootamine on tüütu, ma olen väga kärsitu inimene. Kui see kuupäev tuli, siis see oli hästi halb päev, ma olin veel kehvemini maganud, kui ma tavaliselt magan, ja mingid sellised inimeste poolsed sekeldused, mis ALSiga üldse kokku ei lähe. Kui ma selle kirja sain, siis see oli like, päeva parim uudis,” rääkis Paberit 10. märtsil.

“Loed päevi?” küsis Eilat.

“Tead ei jõua, mul on nii kiire. Ma kujutasin endale ette, et ma teen mingi hullu kalendri seinale, kus hakkan päevi kriipsutama — ma reaalselt olen koguaeg lennus,” vastas Paberit.

Jane tütar Anna-Stiina Kaljusalu tõdes, et kuna tema ema lahkumise kuupäev on teada, ei ole tore olla, kui ta teab, et ema ootab seda väga. “Ta on elu elanud täpselt sellise jõuga, nagu tahtis. Tema on valmis ja siis me oleme ka valmis.”

Lahkumise hommik algas tavapärase tiiruga aias

Laupäeval, 23. märtsil kell 7 hommikul tegi Paberit tiiru koduhoovis, vaatas elule tärkavaid peenraid ja soojendas end esimese kevadpäikese käes. Need olid tema viimased hetked oma kodutalus. Nagu selle ajani, oli Paberit ka lahkumise hommikul vähemalt väliselt ergas.

“Täna me hakkame sõitma Šveitsi poole,” sõnas Paberit.

“Miks te autoga lähete?” uuris Eilat.

“Roadtrip! Elu on seiklus. Et ei jääks selline tunne, et siuh sinna, valmis ja tagasi. Et see protsess oleks ... nauditav ei ole nüüd just ilmselt see sõna ka ... et ta oleks võimalikult meeldiv. Natuke nagu tseremoonia või nii,” lausus Paberit.

Vahepealsed kaks nädalat enne lahkumist olid kiired — ta sai kokku paljude sõprade ja lähedastega, kes tahtsid viimast korda head aega öelda.

“Noorpõlve austajad, salajased kirjutavad, noh, mitte et see oleks mulle mingi saladus olnud, ju ma ikka teadsin. Et sellised hästi lihtsad inimlikud asjad, aga on hea, kui need saab ka välja öelda. Mu üks parimatest sõbrannadest näiteks ütles üleeile, et aitäh sulle selle neljakümne aasta eest,” rääkis Paberit.

Paberitiga sõitis Šveitsi kaasa kaheksa pereliiget, aga mitte vanem vend Janis Pikhof. Mõte, et õde lahkub viie päeva pärast siit ilmast, ei mahtunud talle pähe.

“Kurb on, aga sõnu ei tule lihtsalt välja. Ei saa ... ei jõua kohale mulle, see oli ikka see jama kõik. Noh ... minu kallis õde, väikene õde. Hoiaks kinni hea meelega, ära mine. Aga me võtsime koos selle otsuse vastu ja ma olen tema poolt,” otsis Pikhof sõnu.

Teel Euroopa südamesse oli plaanis mitu vahepeatust. Autos istudes avaldas Paberit soovi veel Lõuna-Eestist läbi käia. “Mu sõbranna juurest, kes mu koera endale võttis. Teeme tšau!”

Šveitsi plaaniti jõuda 26. märtsil. “Aitäh veelkord kõigile ... kes selle reisi jaoks annetasid — näe üks kelluke teile ... vot,” oli Paberit emotsionaalne.

Neli päeva ja 2500 kilomeetrit hiljem, 27. märtsil oli Paberit koos perega end sisse seadnud Zürichi äärelinna maalilise vaatega hotellis.

Zürichit teatakse rahvusvahelise panganduse mekana, palju vähem tuntakse riiki aga suitsiiditurismi järgi. Šveits on üks vähestest riikidest, kes lubab surmaabi ka teiste riikide kodanikele. Paberit saabus teisipäeva pärastlõunal ja samal õhtul toimus ka esimene kohtumine arstiga, kes teda selles aitas.

“Arst oli väga sümpaatne ja südamlik. Ta ütles, et ei kahtle, et see on minu soov ja et see soov on kindel, ja rääkis põgusalt ka mu lastega,” ütles Paberit Zürichis.

Paberiti tütar Anna-Stiina Kaljusalu märkis, et nad nutavad üha rohkem. “Et selliseks nostalgiliseks ja härdaks hakkame muutuma vaikselt, et ...”

Dignitase esindaja: inimesed reisivad ette teatamata meie juurde ja loodavad kohesele abile

Kakskümmend aastat tegutsenud mittetulundusühing Dignitas on selle äärmiselt spetsiifilise ja vastuolulise abi üks tuntuim osutaja maailmas. Just soovimatu tähelepanu ja võimalike rünnete kartuses annavad kliiniku esindajad harva intervjuusid ja paluvad ajakirjanikel hoonet väljast mitte näidata.