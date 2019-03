"Pealtnägija": NATO-saladuste luba puudub rahandusminister Toomas Tõnistel ja siseminister Katri Raigil

Kui Raik pole luba taodelnud ajanappuse tõttu, sest naine sattus siseministriametisse sisuliselt üleöö, siis Tõniste on minister olnud kauem.

"Pealtnägijale" kommenteeris Tõniste: ""Kolm kuud võtab aega see NATO loa tegemine ja see on üks suur bürokraatia ja siis ma sellest loobusin, kuna ka mitmed tuttavad kõrvalt ütlesid, et tõenäoliselt seda sisuliselt vaja ei lähegi,".

Endine peaminister Taavi Rõivas kommenteeris saates sellele vastu, et ministril peab kindlasti NATO-saladuse luba olemas olema, et vajadusel lahendada kriise või olla valmis asendama mõnda teist ministrit.

Ajakirjandusliku saate andmeil on tegelikkuses ministreid, kellel kõrgetasemelist NATO-saladuse luba ei ole, kokku suisa neli. Kes on ülejäänud kaks jääb saladuseks, sest viidatakse riigisaladusele.

Siiski pole NATO-saladuse luba veel ühel Isamaalasel - riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmel - Helir-Valdor Seedril.

