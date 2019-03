"Pealtnägija": mitme töötaja väitel maksab majanduse edendamise eest teenetemärgi saanud Oleg Grossi firma ümbrikupalka

Pealtnägija korraldas ajakirjanduse eksperimendi ja tõestas, et sularaha maksmisel jäi tõepoolest esialgu ka sotsiaalmaks maksmata. Ettevõte aga maksis maksud hiljem, kui oli eksperimendist juba teada saanud.

"Nimelt saavad ettevõtted oma sotsiaalmaksu deklaratsioone aasta jooksul parandada ja täiendada nii palju kui vaja ja seetõttu ei saa me juriidilises mõttes väita, et tegemist oli ümbrikupalgaga. Kas see on suurele ettevõttele osaks langenud ülekohus või kaval jokk-skeem, püüdsime mitme kuu vältel aru saada," teatas "Pealtnägija" sotsiaalmeedias.

Vilepuhujad teatasid "Pealtnägijale", et teavitasid toimetust Grossi makstavast ümbrikupalgast eelkõige seetõttu, et ta tänavu presidendilt majanduse edendamise eest 4. klassi teenetemärgi sai, mis neile õiglane ei tundunud, kuna ärimees väidetavalt riigi tüssamisega tegeleb.

Anonüümsete vilepuhujate sõnul toimub OG Elektra ettevõttes palga maksmine poolenisti ametlikult, poolenisti sularahas. Ainult kontoritöötajad saavat kogu palga arvele.

Ligi 1800 inimesele tööd andva OG Elektra jaekaubanduse juhi Üllar Lehesoo sõnul on süüdistused naeruväärsed ja alusetud, millega laimatakse ettevõtet.

Et makse on võimalik tagantjärele maksta kuni töötatud kuust järgmise aasta 15. veebruarini, on maksupettust väga keeruline tõestada, mööndi saates.

Sama asja üritas 2006. aastal töötada ka Äripäeva ajakirjanik Ralf Martin Soe, kes neli päeva Grossi ettevõttes töötas ja selle eest sularahas palka sai. Ka toona maksti maksud hiljem, mis on täiesti seaduslik.