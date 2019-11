Pealtnägija: Mart Järvik müüs vallavanemana magusa maatüki tema endaga seotud firmale

20. septembril 2017 toimunud vallavalitsuse koosolekul otsustati paljude punktide seas müüa vallale kuuluv kinnistu Saeveski 5 firmale Tulihein, vahendab ERR. Maatükk ei näe küll suurem asi välja, aga on Järvakandi mõistes väga heas asukohas, vaid kiviviske kaugusel vallamajast. Asja tegi tähelepanuväärseks, et asula südames asuv 3100-ruutmeetrine krunt müüdi otsustuskorras ehk ilma enampakkumiseta.

Asja tegi aga lausa kahtlaseks, et firma Tulihein oli seotud vallavanem Järvikuga - ettevõte kuulus tema pojale Mait Järvikule ja Mart Järvik ise oli üks juhatuse liige. Jäi mulje, et tegu on toimingupiirangu rikkumisega, sest Mart Järvik istus antud tehingus sisuliselt kahel pool lauda.

Iroonilisel kombel on tegemist sama etteheitega, mille alusel uuritakse praegu minister Järviku nõuniku Urmas Arumäe tegevust, millest viimasel ajal on palju juttu olnud. Kui Arumäe puhul käivitati kriminaalmenetlus, siis Järviku tegevuse osas algatas politsei 2018. aasta novembris väärteoasja. Põhjus oli, et tehingu summa oli väike, vaid 2387 eurot.

Kas tegemist oli õiglase hinnaga või kuidas hind õieti tekkis, ei suuda keegi öelda, sest liidetud vallas ei leita selle kohta ühtegi dokumenti ega selgitust.

Järvakandis tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad anonüümseks jääda, sest tahavad ka edaspidi vallas asju ajada, kinnitavad "Pealtnägijale", et kui nad oleksid teadnud, et krunt müüki tuleb, olnuks nad igal juhul huvitatud, eriti sellise soodsa hinnaga.

Võimalikku toimingupiirangu rikkumist isa-poja kinnisvaraäris uuris keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.