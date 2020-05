Pealtnägija dokumentaal: peaminister Ratas noomis aprilli alguses PERH-i juhti haiglate kriisisoovituste pärast

Kuuendal aprillil panid haiglad kirja soovitused, et katastroofitingimustes teha valikud, keda viimase võimaluseni ravida ja keda mitte.

"Meie ühine vastutus on seista selle eest, et mõnes Eesti haiglas ei tekiks ressursside nappust ja arstid ei peaks hakkama langetama eetiliselt raskeid valikuid ja otsuseid. Omalt poolt saan kinnitada, arstidena teeme me ka kõige kriitilisemas olukorras kindlasti kõik selle nimel, et päästa iga inimese elu," ütles toona tegevuspõhimõtete üks autor, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) eetikanõukogu liige ja intensiivravikeskuse juhataja dr Kristo Erikson.

PERH-i juht Agris Peedu sai selle dokumendi pärast eriolukorra juhilt peaminister Jüri Rataselt õpetussõnad suhtekorraldusteemadel ja kerge peapesu.

Peedu sõnal oli valitsusele ehmatav või üllatav, et olukorras, kus koroonapatsiente on negatiivsetest ennustustest vähem, lajatasid haiglad sellise teemaga.

"Ta ei olnud kindlasti kehv vestlus. Saan poliitikutest ka aru," ütles Peedu saates ja lisas: "Kindlasti oli see emotsionaalsem, kui meie tavapärased vestlused peaministriga."