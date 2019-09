"Pealtnägija" avastas Eesti salajases baasis tegutsevad USA eriüksuslased

Kui kunagise maailma esiterroristi tabas USA merejalaväe eriüksus, siis Eestisse paigutati õhuväe eliittiim, vahendab ERR-i uudisteportaal "Pealtnägijat".

Läinud aasta lõpus jäi "Pealtnägija" toimetusele USA kaitseministeeriumi avalikke järelevalvedokumente sirvides silma üllatav sissekanne – maailma võimsaim militaarriik eraldab 2019. aastal Eestile 15,7 miljonit dollarit spetsiifilise objekti tarbeks.

Kui Eesti pool on faktidega eriti kitsi, siis Ühendriikide avalikest paberitest selgub, et 2019. aastaks eraldatud miljonite eest rajatakse muu hulgas kõrgetele terrorismivastastele turvanõuetele vastavad kasarmud, siselasketiir, relvaladu, jälgimisruum, aga näiteks ka langevarju kuivatustorn, kus muu hulgas saab harjutada liftišahtis laskumist. Ehitus juba käib ja peaks valmis saama järgmisel aastal.

Nii välis- kui Eesti meedias on aastate jooksul spekuleeritud, et Balti riikidesse paigutati alaliselt USA eriüksused, kuid alati lükati need kõlakad sama kiirelt ümber. "Pealtnägijal" kulus pea pool aastat ja väga palju läbirääkimisi, kuni ühel kenal päeval avastasid saatetegijad end salajases baasis kusagil Eestis. Selle asukohta nad avaldada ei tohi.

"Oleme siin pidevalt kohal aastast 2014 ja meie tegevus nõuab tihtipeale olemasolevate ruumide laiendamist," rääkis USA armee kolonel, Euroopa erivägede vanemohvitser Kevin Stringer.

Filmimise ajal erioperatsioonide väejuhatuse ülem olnud, praegune kaitseliidu ülem Riho Ühtegi lisas, et ta näeb iga päev mõnda ameerika sõdurit.