Pea pool ekvaatorit maha kõndinud Meigo: mind aitasid India maffia ja Nepali buda-nunnad

6 aastat tagasi, ühel maikuisel õhtupoolikul, otsustas Meigo asuda Laagri bussipeatusest jalgsi gloobusele tiiru peale tegema. Nüüd, kuus aastat hiljem, on ta lühikest aega otsustanud juured alla ajada Indoneesias, kus kasvatab vietnamlannast abikaasa Sâm'iga tütart.

Oblikad toidulaual kolmel korral päevas

Rännak algas kaheksa-eurose eelarvega, mistõttu tuli pikale teekonnale asunud Meigol end algselt kilekotitäite hapuoblikatega ära elatada. Teenimaks vahendeid oma hullumeelse eesmärgi täitmiseks (ekvaatori-pikkuse vahemaa maha kõndimiseks üle terve ilma), tuli tal müüki panna oma kodumaine maja.

"Reisikulud olid keskmiselt kokku 3000-3500 eurot aastas," kirjeldas Märk oma Facebook'i postituses. Ta elas uskumatult kokkuhoidlikult, peatudes öötundidel üle 650-l juhul telgis. Temperatuurid, mida tuli kasinates oludes taluda, ulatusid -17 külmakraadist 40 soojakraadini.

Meigo Märk on kogenud teekonnal nii muresid kui ka rõõme. Suurimaks õnnestumiseks võib vast pidada nüüdse abikaasa Sâm'iga kohtumist. Erakogu. Meigo Märk.

Ent öid õnnestus tänu inimloomuse lahketele tahkudele mööda saata ka vastutulelike võõraste kodudes.

"Kodu on kõige privaatsem paik - justkui püha paik," kirjeldas paljurännanud mees postituses. "Viibida kohalikus kodus koos kohaliku perega on kindlasti üks kõige erilisemaid, huvitavamaid ja rikastavamaid kogemusi, mis ühe maailmaränduriga võib juhtuda."

Uskumatud kohtumised

Teekonnal juhtus ta kokku ka mitmete väga ebatavaliste isikutega - näiteks leidis ta abikäe nii India maffia kui ka Nepali buda-nunnade seast. Meigol oli kord ka au kohtuda kaheksakordse poksi maailmameistri Mary Kom'iga, kellega vestluse pidamist peab ta ääretult inspireerivaks.

Reisides Euroopast Aasiasse, sai mehest igas uues riigis omamoodi meediakuulsus - temaga tehti intervjuusid nii paberil kui ka teleekraanil, ning seda lausa üle 140 korra.

Jalgsi läbitud riikide nimekiri on järgmine: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Serbia, Bulgaaria, Kreeka, Türgi, Iraan, India, Nepal, Myanmar, Tai, Kambodža, Laos, Vietnam, Singapur, Malaisia ja Indoneesia.

Polnud pelgalt lillepidu

Meigol tuli oma postituses aga tõdeda, et tema maailmaränduriteele pole läinud aastad pelgalt roosiõisi puistatud: talda on piltlikult öeldes astutud ka okkaid, mis on jõuga saadud ka välja tiritud.

Üheks näiteks paljude muude isiklike juhtumite seas on maadlemine tervisega.

"Jäin sõltuvusse metamfetamiinist ja tegin mitmeid hulle asju," kirjutas ta postituses, laskumata detailidesse. "Kogesin ja ületasin ka mitmeid terviseprobleeme."

Meigo Märk kõndis nelja aasta jooksul maha 20 000 kilomeetrit. Kuvatõmmis.

Tänaseks on Meigo aga elamas Indoneesias õnnelikku pereelu. Lähitulevikus planeeritakse tema suure unistuse täitmist - ekvaatoriga võrdse vahemaa mahakõndimist - ühes pereliikmetega: laps ja ema matkaautos, Meigo kõrval jalutamas-sörkimas. Selle eesmärgi täitmiseks seab ta oletatavaks ajavahemikuks 11-12 aastat. Olles sellega ühele poole saanud, kavatseb ta oma kirjust elust rännakuil kirjutada valmis raamatu, kus kajastab nii meeldivaid kui ka vähem rõõmu pakkuvaid momente. Ideid ja ainest selleks olla tal palju.

Kui on huvi muid huvitavaid ja ebatavalisi fakte Meigo rännutee kohta näha, leiab lugeja need tema Facebook'i postitusest: