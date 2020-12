Pea miljon valitsusliidu katuserahast läheb kirikutele

Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder ütles reedel "Aktuaalsele kaamerale", et suuresti toetatakse katuserahadena just neid valdkondi, mis on kriisis saanud kõige rohkem kannatada.

Selgub, et tihti suurimaks kriisi käes kannatajaks tituleeritud turismisektori kannatused on usuühingute kõrval köömes, sest tervelt kümnendik kogu regionaalsetest investeeringutest läheb üksnes Eesti Evangeelse luterliku kiriku kogudustele.

Täpsemalt saavad nad Keskerakonna, Isamaa ja EKRE otsusel 665 000 eurot. Lisaks on saanud 93 000 eurot Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku kogudused, et ehitada näiteks pühapäevakool, osta mööblit ja seadmeid.