PBK lõpetab Eesti uudistesaate, viitab poliitsurvele ja rahahädale. Töötajate tulevik on lahtine

"Eesti uudiseid" tegi PBK omanikfirma Baltic Media Alliance'i (BMA) tellimusel ajakirjanike Mihhail Vladislavlevi ja Aleksandr Zukermani juhitav toimetus. Vladislavlev ütles, et nende kümneliikmeline toimetus teeb lepingu järgi aasta lõpuni edasi saateid “Meie pealinn”, "Tere hommikust, Tallinn" ja "Vene küsimus". Neid tellib linn.

Vladislavlev nentis, et kõigi töötajate jätkamine on veel lahtine ja ilmselt ootavad ees valusad ümberkorraldused. "Nüüd on järgmine samm arutada juhatuses erinevaid võimalusi. Siiamaani pole ma kedagi oma elus koondanud ja terminaatorit mänginud. Väga kahju, et asjad on nii läinud," ütles ta.

Vladislavlev sõnas, et uudistesaate kaotamine on venekeelse elanikkonna jaoks kindlasti kaotus ja otsus on juba praegu elavat diskussiooni tekitanud. "Meie õhtuseid uudiseid vaatas detsembris üle 50 000 inimese. Me olime andekad. Ei maksa loota, et nüüd hakatakse venekeelset "Aktuaalset kaamerat" vaatama. Venekeelne globaalne telemaastik pakub palju rohkem võimalusi," ütles ta.

Ka linnapea Mihhail Kõlvart ütles vene Delfile, et siinse venekeelse inforuumi ahenemine toob ilmselgelt kahju Eesti ühiskonnale tervikuna. "Saade "Eesti uudised" andis televaatajale võimaluse saada täiendavat informatsiooni Eesti elust, kaasa arvatud praktilisi teadmisi. Nii said vaatajad infot olulistest seadusemuudatustest, sotsiaaltoetustest ning riigi tasandil toimuvatest olulisematest sündmustest," sõnas meer.