PBK lõpetab Eesti uudiste tootmise

Põhjusena toob telekanal pressiteates välja "ebaproportsionaalse riiklike ja õiguskaitseorganite majandusliku surve".

Eesti kaitsepolitsei ja Läti riiklik julgeolekuteenistus otsisid veebruari esimestel päevadel seoses Ukrainat puudutavate rahvusvaheliste sanktsioonide seaduse rikkumise kahtlusega läbi telekanali emaettevõtte Baltic Media Alliance (BMA) tööruumid.

Eesti riigiprokuratuur teatas 5. veebruaril, et aitas koos kapoga õigusabipalve raames Läti kolleege rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise uurimisel. Läti palus Eestilt abi seoses menetlustoimingutega Eestis.

"Kapo viis õigusabipalve raames palutud menetlustoimingud läbi eile ning edastab kriminaalmenetluses vajaliku teabe Läti õiguskaitseasutustele. Menetlustoimingud puudutavad ärilist tegevust, menetlustoiminguid ei teostata meediategevuse ega selle sisu suhtes," ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

PBK viimane uudistesaade jõuab televaatajateni 19. märtsil. Samuti peatatakse igapäevase Läti infoprogrammi “Läti aeg” tootmine. Telekanal rõhutas pressiavalduses, et “Eesti uudised” on Eesti venekeelse elanikkonna seas populaarseim infosaade, mille tootjaks on ainus mitteriiklik teleuudisteteenistus Eestis. "See on mittetulunduslik produkt, mis on toodetud eranditult BMA meediagrupi teenitud vahenditest. 2019. aastal küündis PBK uudistesaate televaatajate arv 55 000 inimeseni."

Tallinna linnavalitsus on PBK-lt aegade jooksul suurte summade eest saateid tellinud. Näiteks 2019. aastal tarnis telekanal tellimussaateid kokku 542 720 euro eest. See selgus linnapea Mihhail Kõlvarti vastusest reformierakondlastest volikogu liikmete arupärimisele.

PBK eetris välkuv materjal koosneb suuresti Venemaa riigi kontrollitava Pervõi Kanali sisust, kuhu on lisatud kohalike saateid ja uudiseid.