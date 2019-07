Paus 8h: esmakordselt ajaloos peatus põlevkivielektri tootmine täielikult

Kogu sel ajal elektrivõrku saadetud elekter pärines üksnes taastuvatest või alternatiivsetest allikatest.

"See on tõesti esimene kord, kui elektrijaamad on seoses madala elektrihinna ja madala elektrinõudlusega nii alakoormatud, et lugemid näitavad nulli," tunnistas Enefit Energiatootmise juht Mart Proos ERRile.

Pühapäevast esmakordset elektritootmise katkestust peab ta aga uueks normaalsuseks, millega ettevõttel tuleb nüüd ilmselt harjuma hakata. Kui elektrit on vaja, suudame seda maksimaalselt toota, ent kui me hinna tõttu turule ei pääse, suudame jaamu kuni nullini alla koormata, ütles Proos.

Pühapäeval 50aastaseks saanud Eesti elektrijaam projekteeriti aastakümneid tagasi stabiilsel režiimil töötamiseks, kuid pärast elektrituru avanemist 2013. aastal tekkis vajadus muuta operatiivselt elektrijaamade koormust ja töötavate energiaplokkide koosseisu.

Jaamade efektiivsuse saavutamiseks ja kulude optimeerimiseks töötasid Enefit Energiatootmise insenerid välja lahendusi, et saavutada vajalikku paindlikkust – jaamad on võimelised töötama maksimaalse koormusega kõrgema hinnaga tundidel ja väiksema koormusega madalama hinnaga tundidel.

