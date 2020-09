Paul Puustusmaa erikomisjoni raportist: see ei kannata kriitikat ja koosneb eksitavatest hinnangutest, mitte faktidest

„Reformierakonna liikmete teostatud kokkuvõte on koostatud olulises osas asjaolusid tendentslikult peegeldades ning on seetõttu subjektiivne ja tervikuna poliitiliselt motiveeritud. Raport ei kannata kriitikat, koosnedes eksitavatest hinnangutest, mitte faktidest. Jutt advokaadibüroo palkamise läbipaistmatuse kohta ei ole põhjendatud,” kommenteeris Paul Puustusmaa.

Näiteks toob ta raportis toodud järelduse, et Freeh’ palkamise protsessi kohta pole piisavalt infot. „See on kohe kindlasti vale,” sõnab Puustusmaa ja ütleb, et see pole mitte fakt, vaid hinnang. Komisjoni liikmetel oli võimalus paberitega tutvumas käia, kuid sellegi osas oli Puustusmaa sõnul opositsioonil nurinat, et miks on mõned kohad dokumendis varjatud või miks neid „tundlikke” pabereid peab suletud eraldatud ruumis vaatamas käima. „Ükskõik, mis dokument ette anti – kohe oli ebapiisav,” lisab ta.

Kuigi Puustusmaa ise suletud ruumis dokumentidega tutvumas ei käinud, siis oli ta nende sisuga kursis. „Olen EKRE juhatuses ja oleme seal Martin Helme ja tema nõunikega seda arutanud,” kommenteeris ta.

Veel raportis välja toodud punktidest näiteks Helme valetamist rahanduskomisjonis Puustusmaa ei teadnud kommenteerida ning polnud ka päris nõus, et välisministeeriumi taustaanalüüs keelanuks Freeh’ büroo palkamise. „Välisministeeriumi taustaanalüüsis tegelikult ei öeldud, et ei tohi. Pehmem seisukoht oli, et võib-olla leiaks midagi teistsugust. Keeldu ei olnud,” sõnas Puustusmaa. Ta lisas, et ei saa ka juttu olla sellest, et välisminister poleks Freeh’ bürood isiklikult valinud, kuna valitsuses lepiti kokku, et rahandusminister tegeleb büroo otsimisega ja valimisega. Sõltumata Reinsalu jutust valis Helme Freeh. „Ei saa eeldada, et kui minister on juba otsustanud, siis hakatakse valitsuses teistsuguseid valikuid tegema,” selgitas Puustusmaa.

Kaevikusõda opositsiooni ja koalitsiooni vahel on Puustusmaa võrdluses justkui malemäng ning ei ole mingit mõtet raportis toodud etteheiteid asuma ümber lükata.

„Miks hakata nüüd neid punkte ümber lükkama? Ei ole vaja. Nagu kohturuumiski, siis vastaspool püüdis ette mängida nupud, et oma lahinguplatsile kutsuda. EKRE mängib oma mängu. Ei ole vaja nende platsile minna,” ütles Puustusmaa ja lisas: „Koostööd kui sellist ei ole. Vahet pole, mis sa räägid, ikka otsitakse mingit viga.”