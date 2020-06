Pätsi monumendi arhitekt: hea, et inimesed vaatamata oma kasinale ettevalmistusele tööst juba midagi arvavad

Võidutöö arhitekt Toivo Tammiku sõnul on hea, et inimesed vaatamata oma kasinale ettevalmistusele tööst juba midagi arvavad, vahendab ERR "Ringvaadet".

"Mina ütleks, et tegu on ikkagi kavandiga ja väga pika protsessiga. Ma arvan, et kõik eksperdid ja arvajad on tegelenud asjaga mõned minutid, meie oleme tegelenud pool aastat, vähemalt," lisas ta.

Tammiku hinnangul on inimeste arvamused intrigeerivad ja põnevad. "Niisugused pealiskaudsed väljaütlemised on mõneti intrigeerivad, nad tekitavad ühiskonnas teatava laine, aga ma tean ka ühte nooremat kunstiteadlast ja noorte seas väga populaarset, kes ütles, et see kuju on targem kui tema tegijad ja loojad ja ellukutsujad."

Tammiku sõnul toodi Pätsi monumendi kavandis esile presidendi kõige iseloomulikum joon ehk tema jõuline, talupojalik nägu. "Milline oli tema pintsak, kaabu, prillid, kui need olid, me ei pidanud vajalikuks," lisas ta.

Konstantin Pätsi muuseumi esimees Trivimi Velliste, kes kuulus samuti võidutööd valinud žürisse, ütles saates, et tema on tööga väga rahul.

Delfi on varasemalt kajastanud, et mitte kõik polnud nii kiitvad. Samuti žüriisse kuulunud kirjandusteadlane Maarja Vaino tegi komisjonile ettepaneku kuulutada konkurss luhtunuks ja taandas ennast hääletuselt. Vaino hinnangul ei kujuta võitjaks kuulutatud kavand "Riigipea" Pätsi piisavalt väärikalt.