Parvlaev Reet sõitis Vormsi lähedal madalikule. Kihnu Veeteede juht: uppumisohtu pole, organiseerime puksiiri

Üks lugeja andis Delfile teada, et madalikule sõideti kella 17.30 paiku. "Kuus autot, meeskond ja reisijad pardal. Oodatakse puksiiri, mis laeva tagasi Vormsile viib."

Kihnu Veeteede juht Andres Laasma ütles Delfile, et tema teada on pardal circa paarkümmend inimest. "Laev pole kreenis ning kellegi elu-tervis ohus ei ole," rääkis ta. "Laev on stabiilselt, uppumisohtu pole. Tegeleme sellega, et abi ja puksiir kohale sõidaks. Teeme seda koostöös merevalvekeskusega."

1971. aastal ehitatud Reet katab Vormsi liini ajutiselt, kuna tavapäraselt sõitev parvlaev Ormsö on korralises remondis.

