Parvlaev Reet sõitis Vormsi lähedal madalikule. Kihnu Veeteede juht: uppumisohtu pole, organiseerime puksiiri

PPA merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles Delfile, et kella 17.15 ajal teatati merevalvekeskusele, et parvlaev Reet on Vormsi lähedal madalikule sõitnud. "Laeval viibib 21 reisijat ja viis meeskonnaliiget. Esialgse info kohaselt keegi kannatada saanud ei ole ning laev ei leki," märgib ta. "Merevalvekeskus suhtleb abivajajaga ja otsib olukorrale koos laeva omanikuga lahendust. Sündmuskohale reageerib PPA laevastiku laev Valve, kes on abiks, kui peaks olema vajadust inimesi evakueerida."

Kihnu Veeteede juht Andres Laasma kinnitas Delfile lisaks, et laev pole kreenis. "Laev on stabiilselt, uppumisohtu pole. Tegeleme sellega, et abi ja puksiir kohale sõidaks. Teeme seda koostöös merevalvekeskusega."

1971. aastal ehitatud Reet katab Vormsi liini ajutiselt, kuna tavapäraselt sõitev parvlaev Ormsö on korralises remondis.

