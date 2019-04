Parteitu ministrikandidaat Marti Kuusik oma plaane veel tutvustama ei kipu

Kuusik on uue valitsuse ministrikandidaatidest ainus parteitu. Ehkki Rakvere linnavolikokku on ta kandideerinud nii sotsiaaldemokraatliku erakonna kui ka reformierakonna ridades, ja 2017. aastal ka EKRE nimekirjas, siis ühegi erakonna liikmeks ta seni asunud ei ole.

Ehkki esialgu ütles Kuusik meili teel, et parteisse pole tal hetkel plaanis astuda, siis veerand tundi hiljem parandas oma vastust, sedastades: "Ma pole kuulunud ühtegi erakonda, kas see kunagi muutub, eks elu näitab."

Valitsusse astumise kohta jäi Kuusik kidakeelseks. Koalitsioonikõnelustel ta oma töökohustuste tõttu ei osalenud, kuid leppesse sai tema sõnul palju häid eesmärke, mida oma meeskonnaga ellu hakkab viima, kuid täpsemalt ei hakanud ta neid välja tooma.

Ta ütles vaid nii palju, et väliskaubandus- ja IT-ministrina on ta esimeseks prioriteediks moodustada tegus meeskond. "Edasiste prioriteetide määratlemine toimub juba meeskonnas, arvestades koalitsioonilepingut," sõnas ta.

Kuusik teadis aga öelda, et vastutusvaldkond on tõsine. "See pole jalutuskäik pargis. Siiski ei tee ma asju üksi ning lisaekspertiisi on võimalik ka kaasata. Võimalused kasulikku teha on siiski suured, seepärast ma suuri siseheitlusi [ettepanekuga nõustumisel - toim.] ei pidanud," sedastas tulevane minister. "Ei olnud liiga raske, aga ka mitte kerglane otsus,".