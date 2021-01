Pärnus umbusaldatakse volikogu aseesimeest, kes hindas Euroopa liitu orjastavaks

Euroopa Komisjoni esindus Eestis jagas möödunud aasta viimases kvartalis kampaania käigus kogukondadele, koolidele ja külakeskustele 107 Euroopa Liidu mastilippu. 14. detsembril jõudis kord Saarde vallani ja kuna neile sattus juhtumisi sajas lipp, heisati vallas lipp pisut pidulikuma tseremooniaga Kilingi-Nõmme lipuväljakul. Kohal oli ka esinduse juht Keit Kasemets.

See aga ei sobinud naaberomavalitsuse volikogu liikmele Edmond Penule (EKRE), kes juhtis tähelepanu, et Euroopa liidu lipp on masti tõmmatud Vabadussõja võidusamba juures.

"Küsin, kas meie mehed võitlesid vabaduse eest sellise lipu all? Ilmselt nõustute, nad ei võidelnud nende väärtuste eest mida meile uuest liidust vägisi peale surutakse. Nad ei võidelnud Euroopa föderaliseerumise eest, kuhu püütakse ka Eesti Vabariik allutada!" teatas Pärnu linnarahva esindaja Penu, et Võidusamba juurde sobib vaid sinimustvalge.

Penu tähelepanekut jagas ka Pärnu vallavolikogu aseesimees, EKRE Pärnu piirkonna juht Helle Kullerkupp, lisades omalt poolt hinnanguid Euroopa Liidu lipule.