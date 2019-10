Pärnus tuli inimesed Estonia spaast kloorimürgistuse ohu tõttu evakueerida

Lääne päästekeskuse pressiesindaja ütles Delfile, et häirekeskus sai kell 15.47 teade, et Estonia spaas on basseinis ettenähtust rohkem kloori.

Päästjad evakueerisid inimesed hoone spaaosast ja tegelevad praegu probleemi lahendamisega.

Sündmusele reageeri kolm päästeautot, politsei ja kiirabi. Seoses päästetööde tõttu on liiklusele suletud Aia tänava Tammsaare puiestee poolne ots.