Pärnus toimetati viis inimest Estonia Spas toimunud kloorireostuse tõttu haiglasse Fred Püss reporter-toimetaja RUS 12

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Täna õhtupoolikul sai päästeamet Pärnus Estonia Resort & Spa hotellist teate, et basseinivette on sattunud ülemäära palju kloori. Kaks last ja kolm täiskasvanut viidi kontrolliks haiglasse.