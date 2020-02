Pärnumaalased peavad rinda pistma veeavariiga

Veeavarii leidis aset Sindi Vee peatorustikul, mis tähendab, et veevarustushäired puudutavad lisaks Sindi linnale ka Paikuse osavalda.

Pärnu Vesi vabandab klientide ees avarii ning telefonile mittevastamise tõttu. Ettevõtte kontakttelefonile helistajaid tervitab hetkeseisuga häälsõnum, mis märgib, et telefon on hetkel hõivatud, ent veeavariist ollakse teadlikud ning sellega tegeletakse. “Remonttööd Sindi Vesi veetorustikul on teostamisel,” kinnitati ka Pärnu Vee kodulehel. Probleemi esialgseks leevendamiseks paigutas Pärnu Vesi asulatesse ühiskasutatavad veepaagid.

Paagid on paigutatud:

Paikuse osavallas

1. Pustuski tee 14, Paikuse alevisse

2. Linnu tee ja Haigru tänava ristmikule

3. Coopi kaupluse juurde, Pärnade puiesteele

Sindi linnas

4. Tööstuse tänavale, lasteaia juurde

Kuvatõmmis Google Maps'ist. Veeavarii Pärnumaal.