Pärnumaal sattusid mootorsaaniga sõitnud lapsed õnnetusse. Üks laps sai raske peavigastuse

www.DELFI.ee RUS 101

Mootorsaani jäljed. Pilt on illustreeriv. Foto: Raivo Tasso

Täna päeval sai häirekeskus teate, et Põhja-Pärnumaa vallas juhtus mootorsaanisõidul õnnetus, mille käigus said viga mitu last.