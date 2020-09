Pärnumaal juhtunud ATV õnnetuses said viga Lääneranna vallavanem

Õnnetuses raskelt viga saanud 36-aastane mees on Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets, kes toimetati sündmuskohalt PPA lennusalga kopteriga Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Ka tema 4-aastane laps viidi kiirabiga täiendavaks kontrolliks haiglasse, kuid esialgsetel andmetel on tema vigastused kergemad.

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Rein Jõgeva sõnul selguvad õnnetuse täpsemad asjaolud kriminaalmenetluse käigus. "Praegu on veel vara öelda, mis põhjusel mehe juhitud ATV ümber paiskus. Esialgsetel andmetel on teada, et lapsel oli õnnetuse hetkel jalgrattakiiver peas, kuid ATV-d juhtinud 36-aastasel mehel kiiver puudus," ütles Jõgeva.

"Tuletan kõigile mopeedi, mootorratta ja ATV juhtidele kui ka kaasreisijatele meelde, et kehtestatud nõuetele vastav motokiiver tuleb alati enne sõidu alustamist pähe panna. See võib päästa teie elu," ütles välijuht.