Pärnumaa sotsid näevad erakonna esimehena Indrek Saart, aseesimehena Riina Sikkutit

Pärnumaa piirkonna esimees Kalev Kaljuste kommenteeris otsust järgnevalt: „Indrek valiti 2015. aastal Pärnumaalt riigikogusse. Nii siit valitud saadikuna parlamendis, hiljem kultuuriministrina aitas ta Pärnumaal käima lükata mitu olulist arengut ja investeeringut, olgu näiteks Pärnu sõudebaasi renoveerimine või L. Koidula ja J. V. Jannseni muuseumi arengud.“

Kaljuste tuletas meelde, et Saare eestvedamisel töötati kultuuriministeeriumis välja huvitegevuse toetuse kontseptsioon, mille teravik on suuresti suunatud noorte huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks hajaasustusega piirkonnas. „Tema kasuks räägib kindlasti ka tema varasem juhtimiskogemus nii erakonna peasekretäri kui ka aseesimehena. Ta on jalad maas inimene, kes töötab erakonna üles ühtseks meeskonnaks ning arvestab piirkondlike erinevuste ja sealt tulevate ettepanekutega,“ lisas Kaljuste.

Ühtlasi otsustas juhatus esitada aseesimehe kohale Riina Sikkuti, sest soovivad ka edaspidi näha erakonna juhtimise juures naisi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna senine juht Jevgeni Ossinovski teatas aprilli lõpus erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et ei kandideeri enam järgmiseks ametiajaks sotside esimeheks.

Oma soovist esimehe kohale kandideerida on teatanud Sven Mikser, Indrek Saar, Riina Sikkut ja Lauri Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid valivad uue esimehe 9. juunil Tartus toimuval üldkogul.