Pärnu valmistub suplussuveks: 2+2 reegel kehtib ka päevitamisel. Lastele saab rentida liivakoppasid

Nagu Pärnu rannahoolduse leping ette näeb, peab rannaala vastama 15. maiks suvistele nõuetele. See tähendab, et hooldatavalt rannaalalt on ära koristatud talve jooksul kogunenud prügi ja pilliroorisu, promenaad, kõnniteed, trepid ja purskkaevude ümbrus on liivast puhtaks tehtud, ning rannainventar vastavalt vajadusele remonditud või uuendatud ja õigesse kohta paigaldatud.

Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse spetsialistide kinnitusel on suvepealinna randasid hooldav osaühing Kesklinna Pargid oma kohustustega üldjoontes hakkama saanud, kuid ühtteist tuleb veel teha, et plaaž oleks suplusperioodiks täielikult korras.

Prügikastid ja -konteinerid, kollased kiiged, ühe- ja kahekohalised rannakabiinid ning lõbusate lepatriinudega pingid on tänaseks oma asukohtadesse viidud ning ka liival talvitunud kuurordielevandi liumägi on seal, kus ta olema peab – madalas merevees.

Pärnu kesklinna randa valvab selgi suplushooajal aktsiaselts G4S Eesti.

Rannavalve töötab 1.-14. juunini iga päev kell 10-18, 15. juunist-15. augustini kell 10-20 ja 16.-31. augustini kell 10-18. Valvepiirkond ulatub Side tänava pikendusest naisterannani. Lisaks suplejate ohutuse tagamisele pakub G4S Eesti rannas esmaabi. Lapsevanemad võivad rannavalvuritelt küsida laste käepaelu, millele saab oma telefoninumbri kirjutada.

Vetelpäästjate kasutuses on kaks vetelpäästetorni. Neist üks, naisteranna-poolne torn on päris uus. Mõlemad punased vetelpäästetornid on püsti ning omal kohal on ka rannavalve väike staabihoone.

2+2 kehtib ka päevitamisel

Selleks, et puhkajad saaksid kasutada puhast Pärnu kraanivett, on randa paigaldatud kolm veepüstikut, millest tulevat vett võib nii juua kui sellega käsi ja jalgu pesta. Veepüstikud asuvad naisteranna sissepääsu lähedal parkla nurgas, Lehe tänava pikendusel Rannahoone lähedal asuva laste mänguväljaku ääres ja Side tänava pikendusel rannas asuva parkla kõrval.

Pärnu rannas ei tohi suitsetada ja kasutada klaastaarat ega võtta plaažile kaasa lemmiklooma. Saabuval suvel ei maksa rannas ujudes, sportides ja päevitades unustada ka 2+2 reeglit.