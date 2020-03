Pärnu Ülejõe põhikooli õpetaja oli nädalavahetusel Saaremaal ja täna diagnoositi tal koroonaviirus. Õpetaja: võttis kaks päeva aega, et kiirabi tuleks testima

Pärnu Ülejõe põhikooli direktor Margus Veri kinnitab: täna diagnoositi nende õpetajal koroonaviirus. "Kaks päeva käis koolis. Kui kohal oli, siis tal veel palavikku polnud," ütleb ta.

Direktori sõnul sai õpetaja selle tõenäoliselt laupäeval Saaremaalt.

Õpetaja ise lausub, et kuigi oli esmaspäeval ja teisipäeval tööl, siis pärast seda haigena ta tööl ei käinud, vaid jäi koju.

"Umbes kaks päeva võttis aega, et testima kutsuda kiirabi, väideti, et paanikaks pole põhjust, et tavaline külmetus. Seetõttu diagnoos ka nii hilja, kuna ei usutud, et võib olla covid-19. Nüüdseks palavikku pole ja sümptomid leevendunud, aga peab veel ootama," kommenteerib õpetaja. Ta lisab, et viirus on leebem, kui paljude teiste gripitüvede sümptomid. "Lihtsalt nakkab ülikiirelt ja avaldub kiirelt ning on uus ja võõras, seetõttu ka hirmutav."

Direktor selgitab, et tõenäoliselt tuleb nüüd kogu kooliperel enda tervist tähelepanelikult jälgida ning vajadusel karantiini jääda. Ülejõe põhikoolis on 820 õpilast ja umbes 50 õpetajat.

Koolile saatis kirja ka Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ning andis käsu kool kaheks nädalaks sulgeda, nii, et keegi sisse ei saa, kuna nakatunud õpetaja võis nakatada ka teisi. Kõik õpetajad ja kooli töötajad peavad linnapea käsul samuti kaks nädalat kodus püsima.

Direktor Veri ütleb, et oma tervise osas ta ülemäära mures ei ole, kuid tuleb temalgi end valve alla võtta. "Eks see oht [nakatuda] ole vist täna kõigil," lisab ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

