Pärnu Tammiste hooldekodus tuvastati täna 16 nakatunut. Kokku on seal koroonaviiruse saanud 19 inimest

Terviseametist kinnitati ERR-ile täna lõunal 16 inimese nakatumist, kuid teadaolevalt võis nakatunuid olla 17, kirjutas ERR-i uudisteportaal.

Delfi kirjutas juba eile kolmest nakatunust. Nakatunute arvu kasvamist 16 võrra kinnitas Pärnu linnavalitsus ka täna saadetud pressiteates.

"Ühes hooldekodu majas (Tieli majas) otsustati teisipäeval teha testimine pärast seda, kui sealt oli kaks inimest haigustunnustega haiglasse viidud. Täna hommikul selgus, et 28 maja elanikust ja töötajast 17 [Sealhulgas üks saadi teada juba eile - toim.] on nakatunud," teatas linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. Hooldekodus elab nelja maja peale kokku 119 hoolealust.

Viimastest nakatunutest 13 on hoolealused ja neli töötajad. Positiivse proovi andnud töötajad, kellel polnud väliseid haigustunnuseid, saadeti koju karantiini. Haigestunute asemel on tööl negatiivse proovi andnud uued töötajad.

"Kõik hoolealuseid vaadatakse täna üle ja viiakse vajadusel haiglasse. Terved ja haiged hoolealused on isoleeritud. Nakkuskoldeks olevas Tieli majas töötavad uued töötajad, kes kasutavad kõrgema klassi kaitsevahendeid," selgitas Roosaar.

Seni on testitud üksnes ühe (Tieli) maja hoolealuseid ja töötajaid ning koos varem haiglasse viidud inimestega on positiivse proovi andnuid 19. Praegu on Tammiste hooldekodus 119 hoolealust, kes asuvad neljas eraldi asuvas majas. Homme korraldatakse kõigi teiste hooldekodu majade hoolealuste ja töötajate laustestimine.

Delfi kirjutas eile, et Tammiste hooldekodus tuvastati eile kolm koroonaviirusesse nakatunut, kes viibivad Pärnu haiglas ravil. Üks neist kuulub ka täna avaldatud 17 uue nakatanu hulka.

Terviseameti Lääne regiooni juhataja Kadri Juhkam ütles, et viirus võis hooldekodusse jõuda Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskusest, kust üle-eelmisel nädalal toodi patsient Tammistesse.

Patsiendi haigekassa lepingu järgne aeg haiglas sai läbi, mistõttu paigutati ta hooldekodusse 9. aprillil ning 10. aprillil olid tal hooldekodu juhataja Riido Villupi sõnutsi “esimesed köhatused”. Järgmisel hommikul viidi patsient haiglasse ning tema proov osutus positiivseks.