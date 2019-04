Pärnu rannas heisatakse tänavu taas sinilipp

Sinilipp märgib, et supelrand või väikesadam on puhas ja turvaline. Rahvusvaheliselt tuntud ökomärgise saamiseks peab rannaala olema hooldatud ning keskonna- ja inimsõbralik. Oluline on ka see, et eelmise nelja suplushooaja jooksul võetud veeanalüüsid vastavad nõuetele.

Sinilipu märgise saanud randades on tähtis ka keskkonnaalane teavitus - rannas peavad olema infotahvlid ranna kasutamise juhistega, lähedal asutavate kaitsealade ja ka sinilipu liikumise tutvustustega.

Lisaks puhtale suplusveele on Pärnu rannapargis kolm veepüstikut, millest tulevat vett võib nii juua kui kasutada ka pesemiseks.