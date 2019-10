Pärnu plaan mälestusmärgist vabaneda sai punase tule

Septembri algul kirjutas Delfi, et Pärnu abilinnapea Siim Suursild pöördus muinsuskaitseameti poole palvega kustutada Vanapargis asuv Terroriohvrite ühishauana kirjas olev monument ajaloomälestiste nimekirjast ning riiklikust registrist. Abimeer põhjendas soovi sellega, et Eesti Sõjamuuseumi tellitud inventuuri käigus selgus, et momument polegi püstitatud ühishauale, vaid tegemist on puhtal kujul propagandistlikel eesmärkidel rajatud nõukogudeaegse monumendiga.

Ent muinsuskaitseameti ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu lükkas selle argumendi ümber ning sõnas, et sõjamuuseumi teaduri Ülle Kafti koostatud õiendi järgi on kõnealusesse ühishauda 1940. ja 1945. aastal kokku ümber maetud vähemalt 60 inimese põrm, kes hukkusid 1905., 1917., 1924. ja 1941.-1944. aasta sündmuste käigus.

Ajaloomälestiste riikliku kaitse eelduse hindamisel arvestatakse asja tähtsust ajalooprotsessis, selle seost ajalooliste sündmuste või ühiskondlike protsessidega, samuti seost Esimese või Teise maailmasõjaga.

"Vanas pargis asuv ühishaud monumendiga on seotud Eestis 20. sajandil toimunud ajalooliste sündmustega: 1905. aaasta revolutsioon, 1917. aaasta revolutsioon ning Teine maailmasõda," lausus Mäesalu. "Ühishaud koos monumendiga on Eestis 20. sajandil toimunud ühiskondlike protsesside otseseks tunnistajaks ning jäljeks Eesti ajaloos toimunust."

Nõunik lisas sedagi, et terroriohvrite ühishauda tähistav monument on kunstiliselt heal tasemel näide nõukogude perioodi monumentaalkunstist kandes endas ajastu arusaamu hukku nute mälestuse jäädvustamisest.