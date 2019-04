Pärnu naiste tugikeskus kritiseerib Ratase ja ekrelaste kambakat Kuusiku naisele: seda näeb tavaliselt sõjafilmides

Delfi avaldab Pärnu naiste tugikeskuse postituse täies mahus.

"Pärnu naiste tugikeskus on oma teenused pakkunud lähisuhtevägivalla ohvritele juba 9,5 aastat. Selle aja jooksul on meil olnud 2413 esmast klienti. See tähendab, et need on olnud naised oma nime ja näoga, kes on julenud abi otsida elule, mis on täis vägivalda. 384 naise elus on olnud vägivald niivõrd jõhker, et nemad on vajanud turvalist majutust väljaspool oma koduseinu.

Statistika Eesti kohta ütleb, et politsei poole pöördunud lähisuhtevägivalla ohvrite arv 2010.a. oli 1200 ja 2018.a. juba 3607. Tähendab oleme riigina näidanud, et vägivalla ohvrid saavad abi ja selle usalduse kasvatamisega liikunud aasta aastalt turvalisema ja vägivallatuma elu suunas.

Pärnu naiste tugikeskus (ei kuulu Eesti Naiste Varjupaikade Liitu) ei ole kunagi kurtnud, et riigil on olnud vähe raha panustada vägivalla ohvrite kaitsele. Oleme leidnud ise selleks lahendeid ja võimalusi. Kõige tähtsam on olnud see, et riik on tunnustanud seda mida teeme ja toetanud meie ideede levitamist.