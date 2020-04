Pärnu Maxima 143 töötaja testimisel avastati kolm koroonasse nakatunut

Täna peale esimese positiivse tulemus selgumist, saadeti turvalisuse kaalutlustel kõik Pärnu Maxima kaupluse töötajad testimisele, kauplus desinfitseeriti ning kauplus avati peale seda uue vahetusega. Õhtuks olid testitulemused käes ning selgus, et 143 teostatud testist on kokku 3 positiivset.

Maxima pakub töötajatele haigustunnuste korral võimalust koheselt end testida koroonaviiruse tuvastamiseks.

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline olla tänases keerulises olukorras avatud ning teavitama avalikkust kõikidest nakatumise juhtumistest, aga ka sellest mida me ette võtame, et kliendid ja ka meie oma töötajad võiksid ennast Maxima poodides tunda turvaliselt.

„Loomulikult on see teema keeruline ja emotsionaalselt raske, kuid ma näen, et ühe suurima jaekaubandusketina on meie korporatiivne sotsiaalne kohustus kriisiolukorras olulist infot jagada avatult nii oma töötajatele kui ka meedia vahendusel avalikkusele,“ lisas Volkas.

„Et olla kindel oma töötajate ja klientide ohutuses sulgesime Pärnu Maxima XXX kaupluse 4. aprillil ja seal asuvate rentnike pinnad täielikuks desinfitseerimiseks ning homme, 5. aprillil avatakse kauplus klientidele. Kliente teenindavad vaid need töötajad, kelle testitulemused on negatiivsed,“ sõnas Edvinas Volkas.

Maxima kauplustes ja logistikakeskuses ellu viidud nii töötajate kui ka klientide turvalisust tõstvad erinevad meetmed:

1. Kõiki pindasid puhastatakse kaks korda päevas - hommikul ja pärastlõunasel tipptunnil ja iseteeninduskassade alasid iga kahe tunni tagant

2. Rakendatakse igas kaupluses kontrolli- ja raporteerimissüsteemi, millega tagada kehtestatud hügieeni- ja sanitaarnõuete järgimine.

3. Kontrollitakse igahommikuselt kõikide kauplusetöötajate tervist, mõõtes nende kehatemperatuuri.

4. Kõikidele kassadele on paigaldatud kaitsesirmid ja kõik töötajad on saanud isiklikud desinfektsioonivahendipudelid.

5. Kõik ostjatega otseses kontaktis olevad töötajad kannavad kaitsemaske.

6. Klientidele on paigaldatud kõikide kaupluste sisenemis- ja väljumisalale desinfektsioonivahendid ja teavitused käte desinfitseerimise olulisusest

7. Kõikide kärude ja korvide desinfitseerimine peale iga kasutuskorda

8. Kassade ette on paigaldatud kleeplintidest märgised, mis markeerivad soovituslikku distantsi ostjate vahel ja märgistused piirkondadesse, kus inimesed seisavad järjekordades – värske liha- ja kalaletid, kulinaaria, grilli- ja kondiitriletid.

9. Järjekordade monitoorimine pikivahe vältimaks üle 5 inimese pikkuste järjekordade tekkimist kassades

10. Vähendatud on kaupluste lahtiolekuaegasid kella 9-21 eesmärgiga vältida töötajate omavahelist kokkupuutumist vahetuste vahetumisel, iga vahetus töötab autonoomselt.

11. Kõik kontoritöötajad on suunatud kaugtööle

12. Kõik kaalutooted on pakendatud, mida ei ole võimalik kodus pesta - näiteks erinevad pagaritooted, küpsised.

13. Logistikakeskuses on tõstetud turvanõudeid, lisaks piirangud mujalt saabunud kaubaautode juhtidele, kes ei tohi lao territooriumil väljuda oma autost.