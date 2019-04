Pärnu linnavolikogu kiitis heaks uue silla detailplaneeringu

„Oleme lubanud koostada uue silla detailplaneeringu ja töötada välja silla ehitamise rahastamismudeli,“ ütles linnapea Romek Kosenkranius.

Ta lisas, et kui vaidlused silla asukoha üle on lõppenud ja planeering kehtestatud, on võimalik silla ehitamiseks toetust küsida ka riigilt.

Planeering näeb ette, et sillakoridor algab Raba tänava pikenduselt ning jõuab Decora kaupluse ja Pärnu Vee kontori vahelisele tühermaale, kuhu tuleksid mahasõidud Laiale tänavale ning tulevikus läbi praeguse politseimaja ja päästeameti vahelise hoovi Pikale tänavale.

Trassikoridori paika panemine on vajalik silla ja sillaga seotud tänavate ja ristmike edasiseks planeerimiseks. Sillakoridori lahendus näeb tulevikus ette Rääma 23 hoone lammutamise. Sillakoridori kesklinna-poolses osas on vaja lammutada Lai 26 ja selle abihoone.

Lai 28 elumaja muinsuskaitseamet lammutada ei luba, samuti jääb endisesse asukohta AS Pärnu Vesi peahoone. Silla laius ja sillalt maha ja pealesõitude liikluslahendus otsustatakse projekteerimisel.

Planeeritavale sillale pääseb Rääma poolt Raba tänava või Rääma tänavale rajatava ringristmiku kaudu. Kesklinna poolt on võimalik sillale sõita Laia tänava kaudu Riia maantee poolt või Laialt tänavalt Aia tänava pikenduselt.

Sillalt mahasõit on võimalik vaid Lai tänavalt kesklinna poole või läbi politseimaja ja päästeameti hoovi rajatava tänava kaudu Pikale tänavale. Politsei ja päästeteenistus on kavas kolida Tammsaare puiestee äärde ehitatavasse sisejulgeoleku kompleksi.