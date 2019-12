Pärnu linnavalitsus jätab ära traditsioonilise aastavahetuse ilutulestiku

"Oleme arutanud, kas tuhandete eurode õhku laskmisele oleks alternatiivi ja leidnud, et pigem panustaks linna kaunistamisele rohkemate valguskaunistustega, mis on tunduvalt püsivam. Lisaks on ilutulestikust loobumine keskkonnasõbralikum ja ohutum. Me pole küll Pärnumaal esimene omavalitsus, kes ilutulestikust loobub, kuid soovime oma otsusega näidata head eeskuju," rääkis linnapea Romek Kosenkranius.

Igal aastal on tulesära linnaruumis varasemast rohkem, märgitakse pressiteates. Lisaks Iseseisvusväljakul ja Keskväljakul kõrguvatele jõulupuudele ning südalinnas ehitud tänavatele ja parkidele on tänavu paigaldatud valgusdekoratsioone kohtadesse, kus neid varem pole olnud.

Iseseisvusväljakul ja selle lähedal toimub jõulupühade eel jõululaat ja valgusetendus.

"Linna arengukavas on esikohal looduskeskkonna väärtustamine, millega sobib Keskväljakule püstitatud kuusest mittealkohoolse tooniku valmistamine paremini kui loomade uusaastaööl traumeerimine. Lisades ettevõtete ja kodanike poolt taevasse lastavatele rakettidele oma ilutulestiku, ei pakuks linnavalitsus midagi uut, küll aga hirmutaks osasid inimesi ja neljajalgseid sõpru, keda ootamatu müra häirib," märgib linnavalitsus.