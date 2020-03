Pärnu linnapea koroonaviiruse puhangust: me ei tohi kaotada pead ja tekitada paanikat

"Me ei tohi kaotada pead ja tekitada paanikat. Peame säilitama selge mõistuse ja rakendama meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks. Pärnu linnas pole praeguseks tuvastatud ühtegi nakatunut, kuid meie inimesi on vaja kaitsta," rõhutas linnapea.

Kosenkranius kutsus üles käituma rahulikult, mitte tekitama paanikat ja vältima olukordi, kus inimesed võivad üksteist nakatada. "Kaubandusettevõtted ja poeketid on kinnitanud, et toiduainete varud on piisavad ja tarneahelad töötavad ning ajutisi probleeme esineb vaid kaupade etteveoga, sest teatud esmatarbekaupu ja toiduaineid ostetakse tavapärasest kordi rohkem. Pärnu linna kriisikomisjon on otsustanud rakendada meetmed üksnes haiguse leviku tõkestamiseks," selgitas ta.

Haridusasutused

Vastavalt valitsuse otsusele sulgetakse esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti üldhariduskoolid. Täna selgitavad koolid õpilastele e-õppe võimalusi. "Koolide töötajatel säilib juurdepääs oma töökohale, välja arvatud riskirühma kuuluvad töötajad. Nendeks on inimesed, kes on käinud viimasel ajal riskipiirkondadeks kuulutatud välisriikides puhkamas, kes on Saaremaal, Võrumaal, Harjumaal ja mujal võinud kokku puutuda nakkusohtlike inimestega ning muidugi haigusnähtudega inimesed," rääkis Kosenkranius .

Pedagoogid ei pea kogu aeg koolimajas viibima, kuid lastel ja lapsevanematel peab olema võimalus töö ajal nendega telefoni või arvuti kaudu suhelda. Õpilastel tuleb jälgida koolidest tulevat infot, koolide kodulehti ja e-õppekeskkonda.