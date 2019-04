Pärnu linn ja Tartu ülikool lõid käed, et Pärnu kolledžit arendada

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et Tartu ülikooli kolledžite rahastamine ei ole viimastel aastatel kasvanud ning nende tulevik on seetõttu ebakindel. "Ülikoolihariduse tagamiseks Pärnumaal on vaja kolledži tegevust ümber korraldada ja selle rahastamiseks on Pärnu linn valmis ülikoolile võrdsetel alustel appi tulema," sõnas Kosenkranius.

Linn toetab tegevusi, mis aitavad Pärnu kolledžil 2024. aastaks saada Lääne-Eesti regiooni kõrgharidus- ja kompetentsikeskuseks. Sealhulgas toetab linn õppejõudude palgapoliitika muutmist, uute õppesuundade juurutamist ja kolledži teadustööd. Eesmärk on nelja aastaga kasvatada üliõpilaste arvu vähemalt 800 tudengini.

Ülikool võtab endale kohustuse jätkata õppetööks vajaliku riikliku tegevustoetuse eraldamist ja toetada kolledži täiendavaid arendustegevusi vähemalt sama suure summa eest kui linn seda teeb.

Koostööpõhimõtete elluviimiseks koostavad linn ja ülikool igal aastal tegevuskava koos arendustegevuse kaasrahastuse kokkuleppega. Pärnu linnapea ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser allkirjastavad Pärnu kolledžit toetava koostööleppe mai alguses.